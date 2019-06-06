"С перепугу по кустам стреляют": военные под Горловкой рассказали о страхе в рядах оккупантов (видео)

То, что враг в страхе, – чувствуется по его очень осторожном поведении и тактике, отметил военный.

На протяжении последних суток оккупанты 16 раз атаковали укрепления украинских защитников на Донбассе. Также накануне стало известно имя погибшего воина – это 23-летний Владислав Бережной, который служил в 54-й механизированной бригаде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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К Гладосовому, что недалеко от оккупированной Горловки, ведут несколько проселочных дорог – проехать ими, хоть и не без экстрима, можно в хорошую погоду, но когда идет дождь, деревню от большой земли фактически отрезает. Одна дорога и несколько десятков домов – это и весь поселок Гладосово. Красные метки на воротах означают, что в хозяйствах до сих пор кто-то живет, но домов с такими метками осталось не больше четырех. Из более сотни местных жителей в Гладосовом сейчас насчитывается меньше десяти.

Тишину заброшенных дворов время от времени пронизывают одиночные вражеские очереди. Немногочисленные жители на это внимания не обращают уже давно. "Пять лет уже к тому настреляли – уже не боишься", - признаются они. Мария Андреевна дружит с украинскими военными: "Я живу, как с сынами. Свои, соседи". Она – учительница украинского языка, всю жизнь проработала в школе в Горловке, теперь на пенсии, живет вместе с больным мужем. Выехать не имеет возможности, да и ехать некуда. Оставалась в селе, даже когда в его в 2014-м оккупировали боевики: "Наши ребята прогнали немножко их".

Снова украинским Гладосово стало в ноябре 2017-го, но местные формально оставались "никем" все время до сих пор. Дело в том, что только на прошлой неделе Верховная Рада присоединила поселок в состав Бахмутского района, а раньше давно освобожденный населенный пункт по документам был оккупированным. "Чтобы дать нам пенсию, прописали нас невесть куда! Где-то в каком-то селе прописана, я и не знаю его", - сетует Мария Андреевна.

Проблема была не только с социальными выплатами – скорая помощь к жителям соглашалась ехать очень редко. Поэтому основную помощь люди получали от военных. Позиции бойцов сразу за селом, но не все жители Гладосово искренне рады ребятам в украинской форме. Солдаты же, несмотря на это, чувствуют свою ответственность за покой и безопасность всех, кто за их спинами. "Снайперки, бывает, пробивают. С ПКМом простреливают. Ночью они боятся, что мы придем в гости к ним, так они с перепугу по кустам стреляют", – говорит военнослужащий с позывным "Яша".

Днем на противоположной стороне оккупанты укрепляются и подтягивают технику. То, что враг в страхе, – чувствуется по его очень осторожном поведении и тактике. И, несмотря на это, на украинских позициях никто не расслабляется. Солдаты говорят, что рано, пока станет украинским не только Гладосово, но и города и поселки впереди них. И для этого военные готовы сделать все, что от них зависит.