В ОБСЕ выбрали нового главу Специальной мониторинговой миссии в Украине

Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В четверг, 30 мая, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине избран турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Читайте такжеОБСЕ в центре оккупированного Луганска заметила "Грады" Он сменил на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана, сообщает пресс-служба ОБСЕ. Церемония передачи полномочий состоялась в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Эртурулу Апакану. Как сообщал УНИАН, ранее миссия ОБСЕ заявила об увеличении нарушений режима тишины на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter