Новый глава Генштаба ВСУ Хомчак: угроза прямого вторжения со стороны России существует всегда
Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда.
Об этом он сказал в интервью УНИАН.
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«Ситуация на Донбассе угрожающая, потому что на Донбассе нам противостоит РФ, физически там уже сформированы подразделения и части, в том числе, из местных жителей, возглавляемые они, конечно, все из РФ», - заявил он.
«Конечно, угроза, угроза не отпала... Угроза прямого вторжения всегда может быть», - сказал генерал.
В то же время он отметил, что вряд ли Россия пойдет на такие действия в ближайшее время. «Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать - ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью», - сказал Хомчак.
По его словам, ситуация на востоке страны является напряженной и непростой. «Мы должны каждый день заниматься тем, чтобы армия была боеспособной, боеготовной ко всему, что только может нам угрожать», - подчеркнул Хомчак.
Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.
Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.
Подробнее читайте в интервью главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака для УНИАН.