Новый глава Генштаба ВСУ Хомчак: угроза прямого вторжения со стороны России существует всегда

По словам Хомчака, ситуация на востоке страны является напряженной, поэтому армия должна быть боеспособной и готовой к любому варианту развития событий.

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

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«Ситуация на Донбассе угрожающая, потому что на Донбассе нам противостоит РФ, физически там уже сформированы подразделения и части, в том числе, из местных жителей, возглавляемые они, конечно, все из РФ», - заявил он.

«Конечно, угроза, угроза не отпала... Угроза прямого вторжения всегда может быть», - сказал генерал.

В то же время он отметил, что вряд ли Россия пойдет на такие действия в ближайшее время. «Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать - ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью», - сказал Хомчак.

По его словам, ситуация на востоке страны является напряженной и непростой. «Мы должны каждый день заниматься тем, чтобы армия была боеспособной, боеготовной ко всему, что только может нам угрожать», - подчеркнул Хомчак.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

Подробнее читайте в интервью главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака для УНИАН.