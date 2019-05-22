В больнице Мечникова в Днепре борются за жизнь двух тяжелораненых бойцов

Военные получили ранения в районе села Водяное в Донецкой области, оба в тяжелом состоянии.

В Днепре, в областной клинической больнице имени Мечникова спасают двух тяжелораненых бойцов, доставленных санавиацией из зоны боевых действий на Донбассе.

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Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко, сообщает радио Свобода. Военные получили ранения в районе села Водяное в Донецкой области, оба в тяжелом состоянии.

По словам Рыженко, у 33-летнего раненого военного из-за взрыва снаряда многочисленные ожоги и осколочные поражения лица и конечностей. Есть также угроза потери зрения. По словам медика, спасло его то, что он был в бронежилете.

24-летнему бойцу, которого также доставили в заведение, пуля попала в голову – зашла через глаз, задев мозг. Операция длилась несколько часов, пулю вытащили. Сейчас раненый все еще в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

С начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение более 12 тыс. бойцов.