В госпитале Днепра умерли двое раненых на Донбассе украинских военных

08:49, 01 июня 2018
Война
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Погибшим было 34 и 47 лет / Сайт президента Украины

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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По ее данным, остановилось сердце бойца 24-й бригады Юрия Довганика, получившего осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая. Военнослужащему было 47 лет.

«В этот же день умер 34-летний военнослужащий 92-й бригады Константин Гранив. Он получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая», - написала Губа.

Она подчеркнула, что ранения головы бойца были несовместимы с жизнью.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военных.

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Теги: #Донбасс#война