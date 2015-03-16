Боевики продолжают перегруппировку сил сразу на нескольких участках - Тымчук

Проведена реорганизация Алчевско-Первомайской группировки российско-террористических войск.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Если на начало марта значительную часть группировки составляли российские наемники и военнослужащие, то на сегодня основная часть - это боевики «ДНР» из числа местного населения. Для оперативного управления данной группировкой в район Алчевска прибыл мобильный командный пункт: 7 специальных автомобилей – командно-штабные машины и передвижные узлы связи", - говорится в сообщении.

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Также зафиксирована перегруппировка отдельных формирований российско-террористических войск сразу на нескольких участках. Севернее Дебальцево проводится ротация формирований из состава «армии ДНР»: основная их часть отводится в район Горловка– Енакиево, вместо них с юга перебрасывается несколько сводных тактических групп. Отмечена переброска как минимум 2-х ротных тактических групп – всего до 7 танков и порядка 24 ББМ, отмечается наличие в составе этих групп противотанковых средств.