Инициаторам изменения статуса Крыма снова отказали

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам изменения статуса Крыма и отмены специального статуса Севастополя, образованной на собрании граждан 26 ноября 2008 года во Львове.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня за очередном заседании комиссии, которое провел ее председатель Владимир ШАПОВАЛ.

25 декабря 2008 года в ЦИК поступило представление исполняющего обязанности Львовского городского председателя от 26 ноября 2008 года относительно регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе.

Рассмотрев представление и приложенные к нему документы, ЦИК установила, что в городе Львове 27 сентября 2008 года состоялось собрание граждан Украины для образования инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, в котором согласно протоколу приняли участие 247 чел. Участниками этого собрания одобрено предложение о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум:

„Согласны ли Вы проголосовать за принятие Закона Украины ”Об изменении автономного статуса Автономной Республики Крым на областной, отмене специального статуса города Севастополя и внесении соответствующих изменений в Конституцию и некоторые законодательные акты Украины”, которым предусмотрено изменение автономного статуса Автономной Республики Крым на областной и отмена специального статуса города Севастополя?”.

Участниками собрания избрана инициативная группа в составе 206 чел., которой поручен сбор подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе.

Осуществив правовой анализ поданных документов, ЦИК установила, что они не отвечают требованиям закона Украины ”О всеукраинском и местных референдумах”.

Центральная избирательная комиссия также принимает во внимание, что Конституционный Суд Украины в решении от 5 октября 2005 года по делу № 6-рп (дело об осуществлении власти народом) установил, что „результаты народного волеизъявления в определенных Конституцией и законами Украины формах непосредственной демократии являются обязательными”. Конституция Украины и законы Украины предусматривают проведение всеукраинского референдума, в том числе по народной инициативе, только как обязательственного (императивного) референдума, результаты которого являются обязательными для рассмотрения и принятия решений соответствующими органами государственной власти в порядке, определенном Конституцией Украины и законами Украины.

Поэтому Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, образованной на собрании граждан Украины, которое состоялись 27 сентября 2008 года в городе Львове.

Как сообщал УНИАН, инициатива назначения всеукраинского референдума по народной инициативе об изменении статуса Крыма и отмене специального статуса Севастополя принадлежит всеукраинскому объединению «Свобода».

После ряда решений, которыми ЦИК отказала зарегистрировать инициативные группы, ВО “Свобода” заявила, что и в дальнейшем будет осуществлять все необходимые меры для организации референдума по изменению статуса Крыма и отмене спецстатуса Севастополя, несмотря на отказы ЦИК зарегистрировать инициативные группы.