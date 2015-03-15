Боевики утром обстреляли из минометов позиции полка "Азов" возле Широкино

Сегодня в 06.15 боевики обстреляли из минометов позиции штурмового полка Нацгвардии "Азов" в районе населенного пункта Широкино вблизи Мариуполя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

«Наши бойцы открыли ответный огонь на погашение огневых точек противника. Среди украинских воинов потерь нет», - проинформировал Шкиряк.

Также, по его словам, в нарушение Минских соглашений боевики продолжают концентрировать тяжелую технику, танки, бронемашины, РСЗУ, установки ствольной артиллерии и САУ на южном направлении, в частности, под Новоазовском, Саханкой и прилегающих населенных пунктах.

Читайте такжеБоевики уменьшили активность обстрелов и усилили разведку возле МариуполяКак констатировал Шкиряк, количество боевиков увеличивается ежедневно.

«Силы АТО крепко удерживают все свои позиции и готовы в любое время дать жесткий отпор агрессору. Работы по укреплению линии обороны Мариуполя фортификационными сооружениями не прекращаются, и продолжаются постоянно, - заверил Шкиряк.