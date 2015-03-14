Террористы вечером обстреляли Широкино из "отведенных" минометов - сектор "М"

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Ситуация вокруг Мариуполя, в частности вокруг многострадального села Широкино, остается напряженной.

Сегодня боевики 7 раз нарушили перемирие. Они обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Кроме того, в течение дня, по позициям наших войск стрелял снайпер.

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Под вечер они применяли минометы калибра 120 мм. Это оружие должно быть отведенно согласно Минским договоренностям", - рассказал Олег Сушинский.