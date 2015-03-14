Террористы вечером обстреляли Широкино из "отведенных" минометов - сектор "М"
00:17, 14 марта 2015Война
1889 0
Пресс-офицер сектора "М" Олег Сушинский сообщил, что в пятницу вечером боевики обстреляли село Широкино, что вблизи Мариуполя, из минометов калибра 120 мм
REUTERS
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
"Ситуация вокруг Мариуполя, в частности вокруг многострадального села Широкино, остается напряженной.
Сегодня боевики 7 раз нарушили перемирие. Они обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. Кроме того, в течение дня, по позициям наших войск стрелял снайпер.
Читайте такжеРоссийские войска не будут атаковать Мариуполь - Маломуж
Под вечер они применяли минометы калибра 120 мм. Это оружие должно быть отведенно согласно Минским договоренностям", - рассказал Олег Сушинский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter