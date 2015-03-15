Тенденция обстрелов свидетельствует о постепенном снижении напряженности - пресс-центр АТО

"Хаотичный огонь с применением стрелкового оружия, автоматических гранатометов и минометов вели отдельные бандформирования, пытаясь спровоцировать украинскую сторону и возобновить противостояние на Донетчине и Луганщине", - сказано в сообщении пресс-центра АТО.

Кроме того сообщается, что активность боевики стабильно сосредотачивают на донецком направлении. Так, они трижды обстреляли позиции сил АТО вблизи поселка Пески из минометов. Также сообщается об огне в направлении Авдеевки из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и минометов.

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"На Мариупольском направлении длительное время активность российско-террористических группировок фиксируется вблизи поселка Широкино. Здесь дважды противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия и минометов.

В районе Артемовска под обстрелы из стрелкового оружия и минометов попали Майорськ и Луганское", - сообщает пресс-центр АТО.

Также сообщается о том, что боевики вели огонь по г. Счастье.

"В общем, с 5 утра и до 19 часов вечера враг 11 раз применял минометы и гранатометы, 5 раз - стрелковое оружие", - подытожили в пресс-центре АТО.

Напомним, вчера, 14 марта, УНИАН сообщал, что боевики ночью хаотично обстреливали украинских военных вдоль линии разграничения.