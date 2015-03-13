В "ЛНР" создают батальон, задачей которого может быть зачистка проукраинских жителей

Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО в секторе "А" Владимир Корнияка, сообщает 112.ua.

"Мы получили информацию, что в Луганске создается новое подразделение - штурмовой батальон "Счастье", общей численностью до 500 человек. Основой формирования составляют боевики незаконных военных формирований, которые участвовали в боевых действиях в районе города Дебальцево", - сказал он.

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По словам Корнияки, личный состав подразделения боевиков оснащен новыми бронежилетами, тепловизорами, приборами ночного видения и современным стрелковым вооружением.

"По предварительным данным, его основной задачей может быть проведение зачистки города Счастье от проукраински настроенных жителей, если они, конечно, его возьмут", - пояснил Корнияка.