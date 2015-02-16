Из больницы в Счастье эвакуировали пациентов

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, в результате одного из последних обстрелов Счастья была повреждена городская больница - минометные мины взорвались во дворе, уничтожив автомобиль "скорой помощи", разбив крышу на одном из корпусов и выбив окна и двери на нескольких других. Проводить лечение в таких условиях невозможно, поэтому пациентов пришлось срочно вывезти в другие медучреждения области.

"Часть людей эвакуировали в Новоайдарскую районную больницу, часть - в Петровку, Северодонецк и Лисичанск, а военнослужащих отправили в военный госпиталь в Сватово", - отметил Москаль.

По его словам, несколько отделений больницы продолжают принимать больных - терапия работает в режиме дневного стационара, а в хирургии проводят ургентные операции, но для полноценного лечения в поврежденных корпусах необходимо провести ремонт и заменить около 100 окон.

Читайте такжеСчастье, Попасная и Крымское сегодня снова обстреливались боевикамиОбластная госадминистрация предоставит необходимые средства, за две с половиной недели все работы должны быть завершены.

Как отмечается в сообщении, больница в Счастье находится на передовой, поэтому ее нормальное функционирование - вопрос, который требует первоочередного решения.

Москаль также посетил Станицу Луганскую, где провел встречу с активом района и осмотрел поврежденные и разрушенные объекты.

Несмотря на постоянные обстрелы, райгосадминистрация и другие государственные структуры продолжают работать, однако в поселке проблематично купить продукты и товары первой необходимости.

Предприниматели часто отказываются везти в Станицу товар, потому что нет гарантий, что их точки уцелеют после очередного обстрела, кроме того, они опасаются за свою безопасность.

Руководитель области пообещал решить эту проблему, лично встретившись с представителями коммерческих структур.