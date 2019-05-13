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В сеть "слили" документы любовницы главаря "ДНР": родила Пушилину сына (фото)

14:44, 13 мая 2019
Война
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Денис Пушилин / REUTERS

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Это выяснилось по "слитым" в сеть документам Талакиной, которая подала их для получения российского паспорта. На сканы обратили внимание блогер "Фашик Донецкий" и нардеп Дмитрий Тымчук. 

"Помощница-любовница Пушилина Виктория Талакина, которая уже подала документы на паспорт РФ, в прошлом году родила Пушилину наследника", - написал блогер.

"Вашему вниманию представляется копия "паспорта гражданки "ДНР" Талакиной В.А., поданного в пакете документов на получения гражданства РФ. Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - отметил Тымчук.

фото facebook.com/dmitry.tymchuk
фото facebook.com/dmitry.tymchuk

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - якобы любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина. 

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Теги: #ДНР#Пушилин