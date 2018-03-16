Порошенко назначил командующего Объединенными силами

Перед новым командующим стоит задача укрепить ВСУ настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории.

Президент Петр Порошенко решил назначить на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсети. «По моей инициативе ВР приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины», - отметил глава государства.

По его словам, формат Антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил он.

Президент добавил, что поставил перед командующим Объединенными силами задачу - укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.