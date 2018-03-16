Порошенко назначил командующего Объединенными силами

16:35, 16 марта 2018
Политика
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фото president.gov.ua

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Об этом Порошенко сообщил в соцсети. «По моей инициативе ВР приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины», - отметил глава государства.

По его словам, формат Антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

«Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева», - заявил он.

Президент добавил, что поставил перед командующим Объединенными силами задачу - укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.

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Теги: #назначение#Петр Порошенко