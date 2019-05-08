В Минобороны будут награждать родителей военнослужащих, находящихся на фронте

По словам министра обороны Степана Полтарака, в Зале памяти Минобороны теперь будут чтить память погибших за Украину военнослужащих всех воинских формирований государства.

В Министерстве обороны будут награждать родителей украинских военнослужащих, которые отстаивают территориальную целостность и независимость своей Украины на Востоке.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжеств по случаю Дня памяти и примирения, сообщили в оборонном ведомстве.

Обращаясь к родителям военнослужащих Вооруженных сил, участвующих в операции Объединенных сил, Полторак сообщил «о начале новой традиции – награждении родителей украинских военнослужащих, которые отстаивают территориальную целостность и независимость своей страны на Востоке».

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«Это будет не только для тех родителей, чьи дети погибли. Впервые я это сделал месяц назад в Коломые, наградив жен и родителей, сыновья которых сейчас находятся на фронте. Вам нужно поддержка, и вы заслуживаете награждения, уважения и почета. Спасибо за вашу силу духа, за то, что вы сделали для армии и для Украины, - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что в Зале памяти Минобороны будут чтить память погибших за Украину военнослужащих всех воинских формирований государства. «Ко мне обращалось много матерей, воинов, братьев, и сегодня я принял решение, что мы создадим еще несколько книг и, учитывая то, что наши границы защищали сообща и ВС, и другие воинские формирования - Национальная гвардия, пограничники, Служба безопасности Украины, мы в этом зале сосредоточим память о всех, кто отдал свою жизнь ради мира в Украине», - подчеркнул Полторак.

До сих пор в Зале памяти чествовали только военнослужащих ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, в Вооруженных Силах Украины появится новая медаль "За ранение", которая войдет в новую систему ведомственных наград Министерства обороны.