"За жертву крови": Минобороны вводит новую медаль (фото)

На медали есть надпись: "За жертву крови в боях за свободу Украины". Лента, на которой будет держаться медаль, будет черно-фиолетовой.

В Вооруженных Силах Украины появится новая медаль "За ранение", которая войдет в новую систему ведомственных наград Министерства обороны.

Об этом сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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На медали есть надпись: "За жертву крови в боях за свободу Украины". Лента, на которой будет держаться медаль, будет черно-фиолетовой.

"Количество ранений и их степени тяжести будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые — золотой или желтой. В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум 3 веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды — только одна за самое тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Каждая медаль будет иметь свой номер, чтобы избежать подделок. Вручаться награда будет лично Министром обороны или уполномоченным им лицом.

Как сообщал УНИАН, погибшую 6 апреля на Донбассе пулеметчицу Яну Красную посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого.