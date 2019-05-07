Новый командующий ООС Сирський в 2015 "поспособствовал" образованию Дебальцевского котла - экс-боец АТО

Во время Дебальцевского котла Сирський осуществлял непосредственное командование войсками в секторе "С".

Экс-участник АТО Евгений Шевченко рассказал об участии нового командующего операции Объединенных сил Александра Сирського в боях за Дебальцево в 2015 году.

Как он написал на своей странице в Facebook, в феврале 2015 года Сирський был начальником штаба АТО и осуществлял непосредственное командование войсками в секторе "С". По мнению Шевченко, его командование, в частности, стало одной из причин образования Дебальцевского котла.

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"Утром 9 февраля враг без боя и без единого выстрела захватил стратегически важное село Логвиново, таким образом перекрыв трассу Бахмут-Дебальцево и образовав Дебальцевский котел. Это стало возможным потому, что за несколько часов до атаки по приказу командования сектора с занимаемых в селе позиций вывели абсолютно все украинские подразделения, которые держали там оборону", - написал Шевченко.

Он отметил, что в тот же день состоялась первая попытка отбить село, но штурм прошел без подготовки.

"Без разведки, без поддержки артиллерии, без осознания нужных для успешной атаки сил и средств мы проиграли этот бой еще до его начала - потеряв два танка малочисленные штурмовые подразделения были вынуждены отступить", - отметил экс-боец АТО.

Шевченко перечислил еще несколько ошибок командования, которые поспособствовали ухудшению ситуации под Дебальцево. Он отметил, что спастись многим военным удалось благодаря решительным действиям отдельных офицеров.

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"Офицерам в Дебальцево хватило мужества и мудрости взвесить все обстоятельства и они смогли избежать повторения масштабов Илловайской трагедии - в одностороннем порядке, без согласования со штабом, ими было принято решение о выходе из окружения и ночью 18 февраля группировка наших войск удачно вышла из котла с относительно небольшими потерями", - написал Шевченко.

Он напомнил, что уже четвертый год подряд военная прокуратура расследует все обстоятельства трагических событий в Дебальцево, однако эти дела до сих пор не переданы в суд.

Справка УНИАН. Во время боев за Дебальцевский плацдарм украинские военные понесли значительные потери. 18 февраля 2015 года бойцов вывели из Дебальцевского выступа. До вывода много месяцев его защищали тысячи украинцев.

Согласно отчету Генштаба Вооруженных сил Украины про боевые действия на Дебальцевском плацдарме с 27 января по 18 февраля 2015 года, во время боев в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, семь - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа погибли 136 человек и был ранен 331 военнослужащий ВСУ.

Под Дебальцево в феврале 2015 года незаконным вооруженным формированиям в составе 19 тысяч боевиков противостояли около 13 тысяч бойцов сил АТО.