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Порошенко отправился в зону проведения ООС

13:54, 06 мая 2019
Война
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Порошенко отправился  в зону проведения ООС / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил во время Киевского еврейского форума.

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«Я хочу передать приветствие от председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, который сегодня должен был присутствовать на встрече с вами, но вынужден был вылететь в командировку вместе с президентом в район проведения Антитеррористической операции», - сказал Кононенко.

Как сообщал УНИАН, Ранее Порошенко сообщил, что намерен 6 мая отправиться к украинским военнослужащим. "Армия будет наращивать свою мощь, и 6 мая я еду в Вооруженные силы Украины, потому что я - верховный главнокомандующий. И у нас будут продолжаться те шаги, которые мы должны совершить до конца моей каденции", - сказал Порошенко.

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Теги: #Донбасс#Порошенко