Война на Донбассе: за сутки один украинский военный получил ранение от вражеского обстрела

По данным разведки, в ответ на обстрелы 24 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

За прошедшие сутки, 24 апреля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг восемь раз применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

С начала текущих суток противник совершил три обстрела позиций ВСУ в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника украинские бойцы дали адекватный ответ.

Ранее в сети показали видео уничтожения военнослужащими Объединенных сил огневых позиций террористов на Донбассе.