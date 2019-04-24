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ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе - двойной удар попал на видео

11:53, 24 апреля 2019
Война
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В сети показали видео уничтожения военнослужащими Объединенных сил огневых позиций террористов на Донбассе.

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Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. "Война не останавливается ни на минуту", – написал он.

"Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", – отметил Штефан.

Ранее украинские военные нанесли серию метких ударов по позиции боевиков в районе ООС, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#оккупанты#удар