ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе - двойной удар попал на видео

Бойцы нанесли удары в ответ на провокационные обстрелы террористов.

В сети показали видео уничтожения военнослужащими Объединенных сил огневых позиций террористов на Донбассе. Читайте также"ЛДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. "Война не останавливается ни на минуту", – написал он. "Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", – отметил Штефан. Ранее украинские военные нанесли серию метких ударов по позиции боевиков в районе ООС, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.

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