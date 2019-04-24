ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе - двойной удар попал на видео
11:53, 24 апреля 2019Война
1869 0
Бойцы нанесли удары в ответ на провокационные обстрелы террористов.
В сети показали видео уничтожения военнослужащими Объединенных сил огневых позиций террористов на Донбассе.
Читайте также"ЛДНР" понесли сокрушительные потери на Донбассе
Ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. "Война не останавливается ни на минуту", – написал он.
"Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", – отметил Штефан.
Ранее украинские военные нанесли серию метких ударов по позиции боевиков в районе ООС, откуда наемники регулярно совершали обстрелы бойцов Вооруженных сил Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter