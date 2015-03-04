Украина сообщила России о местонахождении 190 из 400 заложников - Порошенко
15:23, 04 марта 2015Война
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Украина сообщила России о местонахождении 190 из 400 заложников.
Порошенко поднял вопрос заложников на совместной пресс-конференции с Ренци / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци пресс-конференции в Киеве.
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“Сегодня нам доподлинно известно, что из более 400 заложников местонахождение 190 заложников мы указали Российской Федерации. И ждем скорейшего исполнения обязанностей по освобождению заложников”, - сказал Порошенко.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко надеется, что сегодня наблюдатели ОБСЕ будут размещены возле Донецкого аэропорта и в других "горячих точках" на Донбассе.
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