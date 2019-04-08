Боец рассказал подробности гибели украинской пулеметчицы "Ведьмы" на Донбассе (видео)

В блиндаж попал снаряд 152 калибра.

Неделю назад вражеский снаряд 152-го калибра убил двух бойцов - с позывными "Ведьма" и "Дед" - на Луганщине.

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Боец с позывным "Шахтер" говорит, что в тот момент шел бой. Огонь на блиндаже увидели лишь тогда, когда столб огня поднялся на пять метров, говорится в сюжете ТСН.

"Я себя корю. Мы просто не успели. Возможно, кого-то бы удалось спасти", - говорит он.

Вместе с двумя людьми в том блиндаже сгорело почти все. Здесь лежат сгоревшие вещи, обувь, сумки, рюкзаки - все, что удалось достать после того пожара.

Уже несколько недель эти позиции на Луганщине - одна из самых горячих точек Донбасса. Бьют боевики сюда постоянно. Накануне здесь ранение в руку получил молодой парень. С ним, говорят собратья, все хорошо. Через десять дней его должны выписаться из госпиталя.

Ранее президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшую на Донбассе военную Яну Червону орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.