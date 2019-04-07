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Пулеметчицу Яну Червоную посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого

14:52, 07 апреля 2019
Война
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Яну Червоную посмертно наградили орденом / фото facebook.com

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Соответствующий президентский указ от 6 апреля обнародован на сайте главы государства.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно), – говорится в документе.

Яна Червоная участвовала в Майдане в Харькове, была волонтером, служила в батальоне "Айдар", а с 2016 года - в батальоне "Донбасс". У пулеметчицы остались муж, сын и дочь.

2 апреля Яна Червоная погибла в бою в районе Попасной вместе с бойцом Александром Мелютиным. В их блиндаж попал вражеский снаряд.

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Теги: #Донбасс#война