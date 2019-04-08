На Донбассе по-прежнему не работают КПВВ «Марьинка» и «Гнутово»

Таким образом, люди могут воспользоваться только КПВВ «Майорское» или «Новотроицкое» на Донетчине или пунктом пропуска «Станица Луганская» на Луганщине.

На линии соприкосновения в Донецкой области по-прежнему не работают контрольные пункты въезда/выезда «Марьинка» и «Гнутово».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Там напомнили, что на КПВВ «Гнутово» продолжается реконструкция, которая продлена до 9 апреля. А на КПВВ «Маринка» пропуск людей и транспорта приостановлен с 5 апреля по решению военного командования из-за угрозы в связи с обстрелами незаконными вооруженными формированиями.

Таким образом, люди могут воспользоваться только КПВВ «Майорское» или «Новотроицкое» на Донетчине или пунктом пропуска «Станица Луганская» на Луганщине.

В ГПСУ отметили, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным однако имел тенденцию к уменьшению. В общем через КПВВ последовало 24,7 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств.