Черный день на Донбассе: погибших вчера бойцов наградят посмертно

Украинские воины погибли при защите позиций возле Новозвановки.

Погибшие вчера украинские бойцы Александр Милютин и Яна Червона будут награждены посмертно.

Об этом заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов на ежедневном брифинге, сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook.

«С целью охвата с флангов нашего батальонного района обороны неподалёку от Новозвановки, противник после полудня при поддержке минометов калибра 120 мм и 82 мм начал выдвижение двух групп пехоты в полосу обеспечения. Младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона, которые были на взводном опорном пункте вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте из станкового противотанкового гранатомета и пулемета», - отметил Жуганов.

«Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применение минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизни наших героев», - добавил он.

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«За мужество и проявленный героизм младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона будут представлены к наградам (посмертно)», - отметил Жуганов.

Отдельно представитель пресс-центра сообщил о двух раненых украинских воинах. Это Владимир Отинов (защищал Авдеевку) и Сергей Мозговой (защищал Попасную). Отинову оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали. Состояние здоровья удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Мозговой был доставлен в ближайшую больницу. Угрозы для его жизни нет. Они оба будет представлены к награждению.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от прямого попадания мины в блиндаж погибли украинские военнослужащие Яна Червона и Александр Мелютин.