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Офицер ВСУ раскрыл огромные потери оккупантов на Донбассе за месяц (фото)

09:14, 02 апреля 2019
Война
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Боевики скрывают потери в своих рядах / фото facebook.com/ukrop.bc

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"По итогам марта в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различных степеней тяжести", - написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушения мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство) и 16 получили ранения.

Офицер добавил, что эта цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Ранее сообщалось, что украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских оккупантов.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#оккупанты