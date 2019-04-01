На Донбассе притихли оккупанты

Потерь среди украинских защитников нет.

На Донбассе вчера оккупанты только один раз нарушили перемирие.

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Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, 31 марта противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское.

Потерь среди украинских защитников нет.

Подразделения Вооруженных сил Украины не оставили без ответа вражеский обстрел.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.