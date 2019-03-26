Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбасс - Порошенко

Президент напомнил, что это есть в подписанных Путиным Минских договоренностях, и миротворцы будут гарантами выполнения этих положений.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбасс, как это предусматривает соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, этот план предусматривает решение Совета Безопасности ООН относительно введения миротворческой миссии под эгидой ООН, которая разоружит незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях Донбасса.

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«Россия должна будет вывести свои оккупационные войска с территории Донбасса, а также обеспечит вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории. Также будет обеспечено выполнение всех условий по безопасности для начала политического процесса. Будет возвращен контроль Украины над неконтролируемым участком российско-украинской границы», - отметил Порошенко.

Он напомнил, что «все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений».

Кроме того, Порошенко также сообщил, что еще есть платформа деоккупации Крыма, которая активно обсуждается с партнерами Украины - странами-членами НАТО.

«Сегодня мы твердо убеждены, что ни инцидент в Азовском и Черном морях, который является актом агрессии против нашего государства, де-факто оккупация Керченского пролива не являются приемлемыми. Должны быть приняты решительные меры по деоккупации и обеспечению свободы мореплавания и преодоления последствий незаконной аннексии Крыма», - отметил президент.

Он заметил, что Россия уже платит высокую цену за это, и несет серьезные потери в экономике в результате действия санкций, введенных против нее миром.

«Это уже становится для России как «чемодан без ручки». И у России не будет другого выхода, чем сесть за стол переговоров и выполнять международные соглашения, которые были подписаны, в том числе и с участием РФ», - добавил Порошенко.