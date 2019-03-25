Прапорщик переехал на оккупированный Донбасс: в ВСУ проверяют, что он мог знать

В декабре 2018 года мужчина был уволен в запас из украинской армии и поехал на оккупированную территорию.

В Вооруженных силах Украины проверяют, к какой информации был допущен старший прапорщик, который после увольнения вернулся на оккупированную территорию Донецкой области.

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Как сообщается на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook, в сети интернет, в сюжете телеканала "Россия-24" на тему: "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация о возвращении бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата на место жительства своей семьи на временно оккупированной территории.

"Факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в запас 26 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время "изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Аушев».

Как сообщали сегодня, 25 марта, российские СМИ, Василий Прозоров, который назвался бывшим сотрудником СБУ, выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так, он сказал, что с апреля 2014 года "способствовал спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО".

Позже в СБУ заявили, что Василия Прозорова, который дал пресс-конференцию в России, уволили со Службы безопасности Украины за употребление алкоголя на рабочем месте.