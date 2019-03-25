Сбежавший в Россию работник СБУ был уволен за распитие алкоголя на рабочем месте

В Службе безопасности Украины отметили, что Прозоров решил «торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» покупателей».

Василия Прозорова, который дал пресс-конференцию в России, уволили из Службы безопасности Украины из-за употребления алкоголя на рабочем месте.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

«Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и т.д.», - говорится в заметке.

Читайте такжеСБУ сегодня отмечает 27-ую годовщину создания

В СБУ отмечают, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины из-за служебного несоответствия - систематического употребления алкоголя на рабочем месте, дискредитации звания офицера.

«Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» покупателей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Дело только времени», - отметили в спецслужбе.

Как сообщили сегодня, 25 марта, российские СМИ, Василий Прозоров, назвавшийся бывшим сотрудником СБУ, выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так, он сказал, что с апреля 2014 года «способствовал спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО».