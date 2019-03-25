Во Львове простились с убитым на Донбассе военным медиком (видео)

Сержант погиб на Донбассе три дня назад.

Во Львове простились с военным медиком Владимиром Маркевичем.

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Старший сержант 24 отдельной механизированной бригады погиб три дня назад под Новомихайловкой на Донетчине, говорится в сюжете ТСН.

Он находился на наблюдательном посту линии разграничения, когда пост начали обстреливать вражеские снайперы. Одна из пуль пробила защитную стену укрытия и смертельно ранила медика. Владимиру было 48 лет.

48-летний Владимир Маркевич проживал в пгт Раздел Львовской области. К 24 ОМБр присоединился в апреле 2018 года. У него остался 22-летний сын.

Напомним, за неделю Украина потеряла на фронте пятерых бойцов. Враг, не скрываясь, безоговорочно использует запрещенные калибры. В прифронтовых селах говорят, что не слышали таких мощных канонад с 2015 года. Это может быть связано с президентскими выборами.