Боевой медик: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского бойца (видео)

48-летний Владимир Маркевич погиб от пули вражеского снайпера в районе Новомихайловки.

Вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера в районе населенного пункта Новомихайловка погиб старший сержант Маркевич Владимир Михайлович.

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Он был боевым медиком и находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения, как на наиболее опасном участке батальонного района обороны, где его помощь могла быть необходимой бойцам в любой момент, сообщили в пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила.

"В это время российские наемники совершили три выстрела из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 48-летний Владимир Маркевич проживал в пгт Раздел Львовской области. К 24 ОМБр присоединился в апреле 2018 года. У него остался 22-летний сын.

На потерю собрата украинские военные ответили уничтожением трех оккупантов и ранением еще пяти.