Украинский военный ценой собственной жизни остановил атаку оккупантов на Луганщине

Солдат Евгений Керичанин открыл огонь в ответ из пулемета.

За прошедшие сутки, 18 марта, военный ВСУ Евгений Керичанин ценой собственной жизни остановил провокацию противника на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что с целью приближения к позициям украинских бойцов около 10 часов утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг взводного опорного пункта одной из наших бригад, которая защищает Луганщину.

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"Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керичанин открыл ответный огонь из пулемета. Меткими выстрелами он заставил противника остановиться и отступить", - рассказали в штабе.

В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате обстрела которого военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

"За проявленное мужество солдат Евгений Керичанин представлен к награждению посмертно", - добавили в пресс-центре ООС.

Как сообщалось, украинские военнослужащие в районе ООС в понедельник, 18 марта, ликвидировали двух оккупантов и уничтожили две вражеские боевые машины пехоты.