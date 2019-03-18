"Совок вернулся": в сети показали фото из супермаркета в Донецке

Фото пустующего супермаркета "Амстор" в оккупированном городе появились в сети.

В сети появились фото из супермаркета "Амстор" в оккупированном Донецке.

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В кадрах, опубликованных пользователем "Хочу домой" в Twitter, видны абсолютно пустые полки. "Амстор" на цирке. Не-не! У нас все в порядке", – написал он.

"Совок вернулся", "Чисто и красиво, а главное - "бандер" не наблюдается", "Даже тараканы с голоду вымерли", – пишут в комментариях под снимками.

Ранее житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал на фото и видео центральную часть оккупированного города.