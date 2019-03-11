Житель Донецка показал, как выглядит оккупированный город в марте (фото, видео)

Местный житель проехал по центру оккупированного Донецка.

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал центральную часть оккупированного города. Он проехал вдоль торгово-развлекательного центра "Золотое кольцо", мимо автостанции, а также по улице Университетской до Шахтерской площади.

Поясняя малочисленность людей, он акцентирует, что проезжал по городу в понедельник, начиная с 9:30, пишут "Донецкие новости".

Читайте такжеВ сети появились неожиданные подробности интимной жизни главаря "ДНР"

"Золотое кольцо" – многие знают это место, и до сих пор вспоминают, как много времени проводили здесь в пробках или ждали свои автобусы. Либо шли на автовокзал "Южный", который расположен за "Макдональдсом" (сейчас – "ДонМаком"). Сегодня автомобильный трафик не сильно загружен. А в свое время здесь от "Золотого кольца" до ОЦКБ ехали из-за пробок по 40-50 минут. Людей, конечно, меньше по сравнению с периодом до 2014 года, но люди возвращаются", – комментирует местный житель.

Объехав ТРЦ "Золотое кольцо", дончанин направился на центральную городскую автостанцию, которая в народе называется "Яма".

Далее он проехал по одной из центральных улиц города – Университетская.

"Сейчас в автосалонах продают много машин, пригнанные отовсюду – Грузия, Литва, Россия. А также наши донецкие машины, которые продаются "из рук в руки", – комментирует "Виконста", проезжая автосалоны.

Также он продемонстрировал завершающую часть улицы Университетская – до Шахтерской площади.

Как сообщалось, 10 марта российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.