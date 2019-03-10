В ВСУ показали ликвидированного боевика "ЛНР" с позывным "ЗАС" (фото)
15:10, 10 марта 2019Война
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Боевик был уничтожен на "передовых позициях".
Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года / Facebook Анатолий Штефан
В сети показали фото террориста "ЛНР" Андрея Грищенко с позывным "ЗАС", которого 7 марта украинские защитники ликвидировали на Луганщине.
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Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он.
Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года. Террористы уточняют, что боевик был уничтожен на "передовых позициях".
Как сообщал УНИАН, в Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе.
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