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В ВСУ показали ликвидированного боевика "ЛНР" с позывным "ЗАС" (фото)

15:10, 10 марта 2019
Война
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Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года / Facebook Анатолий Штефан

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Снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

 "07.03.19 "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, Грищенко "ЗАС" Андрей из Первомайска", – написал он.

Он воевал против ВСУ на Донбассе с 2014 года. Террористы уточняют, что боевик был уничтожен на "передовых позициях".

Как сообщал УНИАН, в Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#боевики