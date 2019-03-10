В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня на Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины.

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 не зафиксировано нарушений режима тишины.

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Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С начала этих суток, по состоянию на 12:00 обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня», - сообщил он.

Праута добавил, что потерь среди украинских бойцов с начала текущих суток нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 9 марта, российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.