В боях за Дебальцево 128-я бригада терпит большие потери - волонтер

Во вторник она пыталась пробиться к позициям батальона, чтобы забрать пострадавших, пока это сделать не удалось, пишет LB.ua.

Кроме того, большое количество бойцов боевики взяли в плен - по данным волонтера, их может быть до 200 человек по всем подразделениям. Эта информация проверяется.

"В 128-й большие потери, и в плену, действительно, есть бойцы. Ребята, которые хотели выйти из окружения, лежат убитыми - кто в машинах, кто просто вдоль дороги", - рассказала она по телефону. Примерное количество погибших станет известно позже, но, по словам волонтера, счет уже идет на сотни.

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Из-за активизации наступления террористов, позиции 128-й бригады подвинулись из центральной части города к окраинам Дебальцево.

Штаб АТО пока не может прокомментировать положение 128-й бригады.

"Из-за напряженных боев в городе получить какую-либо информацию о текущей ситуации в нем пока невозможно", - сказал спикер АТО Андрей Лысенко.

"За весь день никакого подкрепления еще не было, но все в ожидании, что все таки наших военных не кинули, иначе будет похлеще Иловайска", - добавила она. К Инне постоянно обращаются жены бойцов, которые сегодня с утра перестали выходить на связь.