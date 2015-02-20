Под Дебальцево замечены отлично экипированные и замаскированные под "армию Новороссии" подразделения РФ

Группа «Информационное сопротивление» фиксирует наличие в районе Дебальцево отлично экипированных и замаскированных под «армию Новороссии» российских подразделений.

Как сообщает в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, южнее и восточнее Дебальцево отмечены подразделения Вооруженных сил РФ, они «отлично экипированы, вооружены и снаряжены (замаскированы под «армию Новороссии»). В частности, зафиксированы три батальонные тактические группы (БТГ) российских войск и две поддерживающие их артиллерийские группы (всего 35 танков, 68 ББМ, до 50 орудий ствольной артиллерии и 24 установки РСЗО)».

Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается напряженной, за сутки из РФ для боевиков прибыли четыре конвоя снабжения

Эти группы приняли непосредственное участие в боях за Дебальцево во взаимодействии с бандформированиями «ДНР» и «ЛНР». Командные структуры, руководившие «Дебальцевской операцией» (включая пункт управления артиллерийским огнем), также укомплектованы кадровыми офицерами РФ. В ходе «операции», как и в данный момент, перед подразделениями вооруженных сил РФ действовали бандформирования из местных боевиков (в настоящее время занимают позиции в самом городе и в северном направлении), гораздо хуже вооруженные и экипированные.

Также зафиксирована перегруппировка основных ударных тактических групп противника вглубь оккупированной территории Донбасса.

В район Горловки и Енакиево из района Дебальцево перебрасываются остатки тактической группы из состава «Горловского гарнизона» террористов, участвовавшей в боях за Углегорск (11 танков, 8 ББМ, 2 батареи – одна минометная, другая противотанковая, 4 ПТРК и 4 противотанковых орудия МТ-12 «Рапира»).

Зафиксировано передвижение нескольких мобильных групп «ЛНР» (в основном остатки так называемых «казачьих» формирований и местных боевиков) автотранспортом в район Первомайска (до 250 человек при нескольких 120-миллиметровых минометах и 4 танках).