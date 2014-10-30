Москва пытается создать на Донбассе "единую армию Новороссии", главари не желают подчиняться
08:27, 30 октября 2014Общество
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Отдельные бандформирования на оккупированных боевиками территориях получают статус "рот" и "батальонов".
REUTERS
В террористических организациях "ДНР" и "ЛНР" осуществляются попытки реализации плана Москвы по созданию единой "Армии Новороссии".
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Отдельные бандформирования получают статус "рот" и "батальонов". Однако процесс организации единой системы управления столкнулся с ярко выраженным нежеланием главарей террористических групп подчиняться единому командованию", - отмечает эксперт.
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