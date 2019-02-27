Боевики «ЛНР» заявили о захвате украинского военного, штаб ООС информацию не подтверждает

В штабе ООС назвали фейком информацию об "украинской ДРГ" из 10 человек.

У боевиков «ЛНР» объявили о захвате в плен украинского бойца, который якобы пытался попасть на оккупированную территорию «в составе диверсионной группы».

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Об этом сообщает росийское «РИА Новости», ссылаясь на представителя вооруженных формирований «ЛНР».

По его словам, украинскому бойцу «оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает».

В то же время, в Штабе ООС информацию подтвердить не готовы.

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", - приводит «ЛІГА.net» комментарий пресс-центра штаба.

В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все - фейки, но мы уточняем", - добавил пресс-офицер штаба.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил украинские военные нанесли удар по ДРГ террористов.