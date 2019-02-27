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ВСУ разгромили террористов на Донбассе - волонтер

08:14, 27 февраля 2019
Война
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Волонтер сообщил об очередном успехе бойцов ООС / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.  По его словам, группа боевиков была довольно немалая - более 10 человек. 

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"По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - отметил он.

Волонтер рассказал, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ. 

"Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно, из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", - поделился Мысягин.

"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. 6 человек 200-х, 4 человека 300-х. Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и, к тому же, у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.

Напомним, в течение минувших суток, 26 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был ранен в течение текущих суток.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#террористы#потери