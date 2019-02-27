ВСУ разгромили террористов на Донбассе - волонтер

В операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ.

Несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил украинские военные нанесли удар по ДРГ террористов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. По его словам, группа боевиков была довольно немалая - более 10 человек.

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"По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - отметил он.

Волонтер рассказал, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ.

"Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно, из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", - поделился Мысягин.

"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. 6 человек 200-х, 4 человека 300-х. Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и, к тому же, у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.

Напомним, в течение минувших суток, 26 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был ранен в течение текущих суток.