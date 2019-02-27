ВСУ разгромили террористов на Донбассе - волонтер
Несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил украинские военные нанесли удар по ДРГ террористов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин. По его словам, группа боевиков была довольно немалая - более 10 человек.
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"По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - отметил он.
Волонтер рассказал, что в операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ.
"Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно, из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", - поделился Мысягин.
"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. 6 человек 200-х, 4 человека 300-х. Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и, к тому же, у нас ни одной потери", - подытожил волонтер.
Напомним, в течение минувших суток, 26 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был ранен в течение текущих суток.