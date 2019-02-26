Оккупанты восемь раз обстреляли позиции ООС: ранены трое бойцов

Подразделения Объединенных сил дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

На Донбассе с начала суток противник восемь раз обстрелял позиции украинских войск, из них пять раз - с применением вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщает в сводке пресс-центр операции Объединенных сил, также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» враг дважды обстрелял украинские опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое и из минометов калибра 120 мм – неподалёку от села Лебединское.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики били из артиллерии, погиб военный

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское; дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалёку от города Попасная; из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в пресс-центре.