За сутки на Донбассе погибли 14 военных, 172 - ранены

13:17, 19 февраля 2015
Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибло 14 украинских военнослужащих, 172 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки в результате боевых столкновений мы потеряли 14 украинских военных, еще 172 получили ранения различной степени тяжести”, - сказал Лысенко.

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Ранее стало известно, что более 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево.

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