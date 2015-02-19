За сутки на Донбассе погибли 14 военных, 172 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки в результате боевых столкновений мы потеряли 14 украинских военных, еще 172 получили ранения различной степени тяжести”, - сказал Лысенко.

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Ранее стало известно, что более 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево.