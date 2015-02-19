Более 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.

По его словам, завершается отвод войск из Дебальцево на новые рубежи.

«Из города и окраин организованно вышло более 90% личного состава», - заявил он.

Читайте такжеБоевики полностью взяли под контроль Дебальцево и создают "военную комендатуру" - Тымчук«Плановая передислокация украинских воинов демонстрирует в очередной раз, что никакого окружения не было, а части и подразделения занимают новые, более выгодные позиции для обороны государства», - заявил Стельмах.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером Президент Украины Петр Порошенко отметил, что из Дебальцево вышли 2475 украинских военнослужащих.