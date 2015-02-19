СБУ задержала вооруженных боевиков "ДНР", которые пытались проехать через украинский блокпост

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Задержанными оказались граждане Украины, 1977, 1982 и 1983 г. р., которые на легковом автомобиле намеревались с оружием попасть на мирную территорию Донецкой области.

Во время осмотра автомобиля злоумышленников сотрудники СБУ изъяли скрытые средства поражения: автомат Калашникова с патронами и подствольный гранатомет ГП-25.

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Кроме оружия, у задержанных было обнаружено оформленные на их фамилии военные билеты террористической организации т.н. "ДНР". Один из боевиков имел удостоверение "Стрелок ДНР".

Преступная деятельность еще одного из злоумышленников была оценена главарями бандитов значком "За оборону Славянская".

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала террориста, который передал украинским военным мед со взрывчаткой.