Боевики усилили интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.

«На протяжении этих суток наблюдалась активизация обстрелов и на Мариупольском направлении. Вблизи поселка Широкино преступники вели огонь по нашим позициям из танков, 13 раз нанесли огневые удары из артиллерии и минометов», - заявил он.

Читайте такжеБолее 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево В то же время, по словам Стельмаха, по всей линии разграничения этой ночью интенсивность обстрелов уменьшилась.

Также, по данным штаба АТО, в Луганской области вражеским обстрелам подвергся поселок Крымское.