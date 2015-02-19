Боевики усилили интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении
10:08, 19 февраля 2015Война
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Войска РФ и боевиков усилили интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.
«На протяжении этих суток наблюдалась активизация обстрелов и на Мариупольском направлении. Вблизи поселка Широкино преступники вели огонь по нашим позициям из танков, 13 раз нанесли огневые удары из артиллерии и минометов», - заявил он.
Читайте такжеБолее 90% личного состава украинских войск вышли из Дебальцево В то же время, по словам Стельмаха, по всей линии разграничения этой ночью интенсивность обстрелов уменьшилась.
Также, по данным штаба АТО, в Луганской области вражеским обстрелам подвергся поселок Крымское.
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