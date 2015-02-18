Боевики в течение дня 9 раз обстреляли Широкино
17:02, 18 февраля 2015Война
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Боевики в течение дня девять раз обстреляли Широкино.
REUTERS
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.
«На 16.00 поселок Широкино был обстрелян девять раз. Российские наемники используют во время обстрела минометы и стрелковое вооружение», - отмечается в сообщении.
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Также сказано, что по состоянию на 10.00 было достоверно известно о двух раненых из числа военнослужащих сил АТО. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
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