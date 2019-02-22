Бывшего "министра "ДНР" задержали в России

На данный момент судьба "министра" неизвестна.

Бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия "ДНР" Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже - зарядного устройства.

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Об этом он сам написал на своей странице в Facebook. Экс-"министр" сообщил, что у него забрали паспорт и ключи от отеля и предположил, что будет задержан и депортирован в Украину.

"Скорее всего буду задержан, задерживал ряд сотрудников полиции, знали, что я "министр". Говорят о депортации меня в Украину", - написал он.

СМИ писали, что бывший " и.о. министра агрополитики "ДНР" Алексей Красильников в 2014 году попал в опалу к тогдашнему главарю "ДНР" Александру Захарченко, поэтому и сбежал в Россию.