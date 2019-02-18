В Донецке прогремели взрывы близ "резиденции" главаря "ДНР" - СМИ

Также сообщается, что после взрывов в центре города началась стрельба из стрелкового оружия.

Мощные взрывы прогремели в центре оккупированного Донецка в понедельник утром.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях, а также сообщают ресурсы террористов.

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"Донецк. Центр. Очень сильный взрыв, похожий на тот, что был в "Сепаре", "Мощный взрыв, ехала по Университетской, проспект Комсомольский, будто где-то рядом", "А кого рванули в нашем центре мироздания?", "Бульвар Пушкина услышал два подряд и увидел столб дыма в районе гаражей за Шахтером", "По ходу кого-то утилизируют?", "Мощно прогремело, даже стена вздрогнула", - собрал "ОстроВ" реакцию соцсетей на взрыв в оккупированном городе.

Позже появились записи о том, что после взрывов в центре города началась стрельба из стрелкового оружия.

Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва", взрывы произошли в квартале, где располагается "резиденция" главаря "ДНР". По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.